Juventus-Inter (2-4), Inzaghi: “Ringrazio il mio staff” (Di giovedì 12 maggio 2022) L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus di Allegri. Juventus-Inter, Inzaghi: “Abbiamo fatto bene” L’allenatore neroazzurro ha commentato cosi la gara che gli ha permesso di alzare la Coppa Italia al cielo di Roma: “Abbiamo fatto un’ottima gara contro un avversario molto forte. Abbiamo fatto bene, poi il secondo tempo l’abbiamo approcciato male prendendo due gol, soprattutto il secondo, da rivedere. Ma la squadra non molla mai e ho avuto risposte. Ora abbiamo ancora due partite di campionato, ma è giusto godersi anche queste serate. Sono soddisfatto per i ragazzi, per la società e per questi meravigliosi tifosi che ci hanno sempre accompagnato“. Sulla vittoria del gruppo (staff e giocatori): “Fa ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 12 maggio 2022) L’allenatore dell’, Simone, ha parlato dopo la vittoria della Coppa Italia contro ladi Allegri.: “Abbiamo fatto bene” L’allenatore neroazzurro ha commentato cosi la gara che gli ha permesso di alzare la Coppa Italia al cielo di Roma: “Abbiamo fatto un’ottima gara contro un avversario molto forte. Abbiamo fatto bene, poi il secondo tempo l’abbiamo approcciato male prendendo due gol, soprattutto il secondo, da rivedere. Ma la squadra non molla mai e ho avuto risposte. Ora abbiamo ancora due partite di campionato, ma è giusto godersi anche queste serate. Sono soddisfatto per i ragazzi, per la società e per questi meravigliosi tifosi che ci hanno sempre accompagnato“. Sulla vittoria del gruppo (e giocatori): “Fa ...

Advertising

ClaMarchisio8 : ... detto ciò, complimenti all' #Inter per aver meritato questa finale. Una squadra sicuramente superiore alla mia… - IFTVofficial : Coppa Italia titles in the last 20 years: ?????????? - Juventus ????????- Inter ???????? - Lazio ?????? - Napoli ???? - Roma ?? - Mil… - juventusfc : Tuffo nel passato con 5?? moments: #JuveInter in Coppa Italia Buona lettura ?? - _Robert_27_ : @Avv_Bianco_Nero @RickyTrevisani @AIA_it @SerieA ripropongo: in @Inter @juventus anziché partire da centrocampo pa… - antocheeks96 : RT @miki_cr01: Nel 2015 la #Juventus fu applaudita dal #Barcellona nonostante la sconfitta per i bianconeri di 3-1 in finale a Berlino, ogg… -