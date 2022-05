Isola dei Famosi | lanciata la bomba | “Alvin e Ilary Blasi non si sopportano più …”

Leggi su baritalianews

(Di giovedì 12 maggio 2022) I telespettatori dell’deinel corso delle settimane avranno sicuramente notato uno strano scambio di battute tra la conduttricee l’inviato in Honduras ovvero. Ed ecco che nelle ultime ore ad intervenire sulla questione è stato il portale Dagospia secondo il quale la conduttrice e l’inviato non sembrerebbero andare più d’accordo come un tempo. La rivelazione di Dagospia sul rapporto traSono ormai andate in onda molte puntate dell’deie proprio i telespettatori hanno avuto modo di percepire, puntata dopo puntata, un rapporto sempre più teso tra la conduttricee l’inviato. Ed ecco ...