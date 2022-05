Ilary Blasi, non doveva andare così: per lei è una vera disgrazia (Di giovedì 12 maggio 2022) La bellissima conduttrice televisiva ha incassato un brutto colpo proprio nelle ultime ore. Vediamo di che cosa si tratta All’età di quarantuno anni possiamo dire che ha raggiunto la sua piena maturità professionale. Al giorno d’oggi infatti, la Blasi è considerata una delle conduttrici di punta delle reti Mediaset, per merito soprattutto degli ottimi risultati da lei conseguiti nel corso delle stagioni. Le critiche non sembrano minimamente scalfirla, così come il peso di guidare un programma tanto importante non pare recarle particolari ansie o preoccupazioni. Ilary Blasi (Websource)La sua disinvoltura è sicuramente una qualità importantissima, soprattutto per chi svolge un mestiere del genere. Questo tuttavia non esclude il fatto che, nonostante le doti innate, la Blasi abbia ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 12 maggio 2022) La bellissima conduttrice televisiva ha incassato un brutto colpo proprio nelle ultime ore. Vediamo di che cosa si tratta All’età di quarantuno anni possiamo dire che ha raggiunto la sua piena maturità professionale. Al giorno d’oggi infatti, laè considerata una delle conduttrici di punta delle reti Mediaset, per merito soprattutto degli ottimi risultati da lei conseguiti nel corso delle stagioni. Le critiche non sembrano minimamente scalfirla,come il peso di guidare un programma tanto importante non pare recarle particolari ansie o preoccupazioni.(Websource)La sua disinvoltura è sicuramente una qualità importantissima, soprattutto per chi svolge un mestiere del genere. Questo tuttavia non esclude il fatto che, nonostante le doti innate, laabbia ...

Advertising

VanityFairIt : Secondo diverse voci la conduttrice e l'inviato dell'Isola dei Famosi 2022 non si sopporterebbero, ma cosa c'è di v… - MarioManca : #Isola: Ilary Blasi e Alvin sono (davvero) ai ferri corti? - RealGossipland : Alvin e Ilary Blasi ai ferri corti: i conduttori non si sopportano più DETTAGLI QUI - RealGossipland : Alvin e Ilary Blasi ai ferri corti: i conduttori de L'Isola dei Famosi non si sopportano DETTAGLI QUI… -