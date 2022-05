Gps 2022 aggiornamento, il sistema come distinguerà i titoli già presenti nel precedente biennio con i nuovi ai fini del punteggio? (Di giovedì 12 maggio 2022) Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la l’Ordinanza e la nota relativa all’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps). come verrà gestita la presenza dei vecchi titoli relativi al biennio precedente e i nuovi titoli che saranno inseriti quest'anno? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 12 maggio 2022) Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la l’Ordinanza e la nota relativa all’delle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps).verrà gestita la presenza dei vecchirelativi ale iche saranno inseriti quest'anno? L'articolo .

