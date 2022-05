Giuseppe Giusti, il poeta “onesto” (Di giovedì 12 maggio 2022) Giuseppe Giusti fu un poeta e scrittore italiano del XIX° secolo. Nato a Monsummano Terme in Toscana il 13 Maggio 1809 e morto a Firenze il 31 Marzo 1850, è ricordato per le sue satire dal titolo “Scherzi” che raccontano le sventure italiane degli anni antecedenti all’anno della sua morte. Originale, vitale e lontano dalle raffinatezze sociali, Giuseppe vide le sue opere diffondersi in tutta la penisola garantendogli fama e variegati apprezzamenti. Nominato accademico della Crusca, egli creò il mito della “paesanità” simbolo di limpidità, saggezza e onestà, lontano dalle falsità dell’alta società. Carducci stesso prese da lui ispirazione, non mancando comunque di criticarlo. : biografia “Avvezzatevi per tempo a bastare a voi stessi, e cercate rifugio nei vostri libri”. Giuseppe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 12 maggio 2022)fu une scrittore italiano del XIX° secolo. Nato a Monsummano Terme in Toscana il 13 Maggio 1809 e morto a Firenze il 31 Marzo 1850, è ricordato per le sue satire dal titolo “Scherzi” che raccontano le sventure italiane degli anni antecedenti all’anno della sua morte. Originale, vitale e lontano dalle raffinatezze sociali,vide le sue opere diffondersi in tutta la penisola garantendogli fama e variegati apprezzamenti. Nominato accademico della Crusca, egli creò il mito della “paesanità” simbolo di limpidità, saggezza e onestà, lontano dalle falsità dell’alta società. Carducci stesso prese da lui ispirazione, non mancando comunque di criticarlo. : biografia “Avvezzatevi per tempo a bastare a voi stessi, e cercate rifugio nei vostri libri”....

