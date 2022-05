Giro d’Italia 2022, Biniam Girmay: “Ho dovuto frenare due volte in volata. Giornata rischiosa, ma lo sprint mi è piaciuto” (Di giovedì 12 maggio 2022) Un altro piazzamento per Biniam Girmay al Giro d’Italia 2022. Il ciclista eritreo della Intermarché-Wanty Gobert è arrivato quarto sul traguardo di Scalea, chiudendo per la quarta volta in sei tappe nelle prime cinque posizioni di Giornata. In questo modo, nonostante non sia ancora riuscito ad alzare le braccia al cielo, rimane in corsa per la maglia ciclamino, ritrovandosi secondo con 94 punti, 53 in meno del capoclassifica Arnaud Demare (Groupama-FDJ). Il vincitore dell’ultima Gand-Wevelgem ha voluto descrivere il modo in cui ha vissuto la volata odierna: “La Giornata di oggi è stata facile fino agli ultimi 20 chilometri. Poi è stato… incredibile! Ci sono stati un sacco di corpo a corpo, ho visto nervosismo in tutti, sono quasi caduto“. Delle parole ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) Un altro piazzamento peral. Il ciclista eritreo della Intermarché-Wanty Gobert è arrivato quarto sul traguardo di Scalea, chiudendo per la quarta volta in sei tappe nelle prime cinque posizioni di. In questo modo, nonostante non sia ancora riuscito ad alzare le braccia al cielo, rimane in corsa per la maglia ciclamino, ritrovandosi secondo con 94 punti, 53 in meno del capoclassifica Arnaud Demare (Groupama-FDJ). Il vincitore dell’ultima Gand-Wevelgem ha voluto descrivere il modo in cui ha vissuto laodierna: “Ladi oggi è stata facile fino agli ultimi 20 chilometri. Poi è stato… incredibile! Ci sono stati un sacco di corpo a corpo, ho visto nervosismo in tutti, sono quasi caduto“. Delle parole ...

