Giovani | sì a unioni miste | stepchild adoption e scelte bioetiche

(Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – L’altruismo deiitaliani va di pari passo con una forte predisposizione all’inclusione. Il 91,3% si dichiara favorevole alle, il 74,2% all’adozione di figli per coppie omosessuali. Questa larghezza di vedute investe anche le: l’85,7% dice sì alla fecondazione assistita, il 79,7% all’aborto, il 74% al suicidio assistito. Il 67,5% è infine favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere. Emerge dal 10° Rapporto di ricerca dell’Osservatorio permanente suidella Link Campus University, con la direzione scientifica del professore Nicola Ferrigni e della professoressa Marica Spalletta. Tra i principali atti di violenza di cui itemono di essere vittima, il 29,5% menziona l’hate speech e il 22,1% il ...

(Adnkronos) – L'altruismo dei giovani italiani va di pari passo con una forte predisposizione all'inclusione. Il 91,3% si dichiara favorevole alle unioni miste, il 74,2% all'adozione di figli per ...Decimo report di Generazione Proteo (16-19 anni) della Link University: "Un terzo dei giovani è disposto a condividere la casa. Sono spaventati ...