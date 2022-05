Gas russo, flusso verso l'Europa diminuito di un terzo. Volano i prezzi (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 maggio 2022 - Il transito di gas russo attraverso l' Ucraina verso l'Europa diminuirà di un terzo rispetto a ieri. Lo riferisce Gazprom, secondo quanto riporta l'agenzia Ria Novosti . La ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 maggio 2022 - Il transito di gasattral' Ucrainal'diminuirà di unrispetto a ieri. Lo riferisce Gazprom, secondo quanto riporta l'agenzia Ria Novosti . La ...

Advertising

lucatelese : La vera notizia bomba (un po’ nascosta oggi) è che alla fine il gas russo lo interrompono gli ucraini annunciando i… - fattoquotidiano : Il ministro russo Lavrov: “Apprezziamo la posizione dell’Algeria”. Mosca rafforza i legami con il paese da cui impo… - ladyonorato : Gas Russo: @michele_geraci spiega i rischi per l’economia italiana. - Silvia00072 : ???? Altri 10 acquirenti di gas europei hanno aperto conti con Gazprombank. Raddoppia il numero di pagamenti in rubli… - cuba98w : RT @ilmanifesto: La forzatura di Kiev: stop al gas russo per l’Europa | il manifesto -