Galleria nazionale di Parma | i bambini diventano guide

(Di giovedì 12 maggio 2022) Cosa guardano i? Come guardano? E, soprattutto, il loro sguardo può farci notare cose che non avevamo visto? Proprio per rispondere a simili domande nasce Piccolepoetiche, un progetto ideato dall’attrice e autrice Beatrice Baruffini. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Micro Macro col contributo di Fondazione Carie si concreatizza alladi

Advertising

ReArtistron : RT @FrankCapitone: #ArtLovers Stupendo barocco genovese ?? Pieter Paul Rubens Giovan Carlo Doria 1606 Genova Galleria Nazionale della Lig… - pressitalia : Notte Europea dei Musei 2022 - Il programma della Galleria Nazionale - (sabato 14 maggio ore 19 - 22) #pressitalia… - anachatarinat : galleria nazionale d'arte moderna di roma - chiccomassetti : Ginevra Cantofoli Donna con turbante (già presunto ritratto di Beatrice Cenci attribuito a Guido Reni) Galleria Naz… - rlgva_ : RT @suppalord: 140. D+5, Galleria Nazionale d'Arte Moderna. -

Arte Magazine

... circa 50 perquisizioni, e sequestro di unad'arte moderna ad Amsterdam, 'ART3035 Gallery' ...due appartenenti sono risultati coinvolti in una rilevante importazione sul territoriodi ...Cantieri Terzo Settore , un progetto di CSVnet e Forumdel Terzo Settore, definisce il ... possono sembrare simili: ma basta partecipare all'inaugurazione di una mostra in unae all'... Viola e Almagno alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma Durante la perquisizione eseguita nei confronti di uno dei due soggetti è stata rinvenuta una consistente quantità di cocaina.Il 14 maggio porte aperte in molti luoghi della cultura, alcuni gratuitamente. In programma anche eventi e visite guidate ...