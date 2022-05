F1 22: Anteprima, Trailer e Screenshot (Di giovedì 12 maggio 2022) In anticipo di oltre un mese rispetto la data di lancio, quest’oggi vogliamo condividere con voi l’Anteprima di F1 22, gentilmente offertoci da EA per la prova in Anteprima, anticipandovi che purtroppo non possiamo soffermarci su molti aspetti, tuttavia possiamo darvi un piccolo assaggio di cosa vi attende, informandovi o ricordandovi che l’uscita è fissata per il 28 Giugno se prenotate la Champion Edition o 1° luglio. F1 22 Anteprima La prima difficoltà che uno sviluppatore incontra è quella di garantire ai giocatori una ventata di aria fresca in termini di novità edizione dopo edizione. F1 22 porta con se un parco macchine più generoso, con l’aggiunta di nuove vetture e piloti, oltre al ritorno dei più celebri vediamo l’ingresso delle news entry, stando al passo con le reali competizioni. Il team ha lavorato sodo per apportare ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 12 maggio 2022) In anticipo di oltre un mese rispetto la data di lancio, quest’oggi vogliamo condividere con voi l’di F1 22, gentilmente offertoci da EA per la prova in, anticipandovi che purtroppo non possiamo soffermarci su molti aspetti, tuttavia possiamo darvi un piccolo assaggio di cosa vi attende, informandovi o ricordandovi che l’uscita è fissata per il 28 Giugno se prenotate la Champion Edition o 1° luglio. F1 22La prima difficoltà che uno sviluppatore incontra è quella di garantire ai giocatori una ventata di aria fresca in termini di novità edizione dopo edizione. F1 22 porta con se un parco macchine più generoso, con l’aggiunta di nuove vetture e piloti, oltre al ritorno dei più celebri vediamo l’ingresso delle news entry, stando al passo con le reali competizioni. Il team ha lavorato sodo per apportare ...

