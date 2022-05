Eurovision 2022, la scaletta della seconda semifinale (Di giovedì 12 maggio 2022) Va in scena questa sera la seconda semifinale dell’Eurovision Torna questa sera, dopo il debutto trionfale, l‘Eurovision con la seconda semifinale sempre in diretta da Torino su Rai Uno a partire dalle 20.30. Al timone i tre conduttori scelti per l’edizione 2022, Mika, Alessandro Cattelan, fresco di compleanno e Laura Pausini. Il commento in italiano dell’Eurovision ènelle mani di Gabriele Corsi, Cristiano Malgioglio e Carolina Di Domenico. In gara 18 Paesi e gruppi/ artisti che si contenderanno la finale e si aggiungeranno a chi ha già la certezza ovvero Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito più i 10 Paesi finalisti usciti dalla prima semifinale. Leggi anche: Eurovision, l’Ucraina conquista tutti: la ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Va in scena questa sera ladell’Torna questa sera, dopo il debutto trionfale, l‘con lasempre in diretta da Torino su Rai Uno a partire dalle 20.30. Al timone i tre conduttori scelti per l’edizione, Mika, Alessandro Cattelan, fresco di compleanno e Laura Pausini. Il commento in italiano dell’ènelle mani di Gabriele Corsi, Cristiano Malgioglio e Carolina Di Domenico. In gara 18 Paesi e gruppi/ artisti che si contenderanno la finale e si aggiungeranno a chi ha già la certezza ovvero Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito più i 10 Paesi finalisti usciti dalla prima. Leggi anche:, l’Ucraina conquista tutti: la ...

