Covid oggi Corea del Nord, Bassetti: “Insieme a Cina stanno facendo un disastro” (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – “Primo caso ufficiale di Covid in Nord Corea. La variante Omicron e la sua contagiosità non sono contenibili da confini, censure, lockdown, dittature o altri mezzi atti a schiacciare i diritti civili e sanitari della gente”. Così su Facebook Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. “La Nord Corea non ha vacCinato nessuno puntando tutto sulla politica fallimentare dello ‘zero Covid’. Insieme ai cinesi stanno facendo e faranno nuovamente un bel disastro. Speriamo che la democratica Corea del Sud gli dia una mano con i vaccini e con qualche altro strumento moderno e utile” è l’auspicio espresso ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – “Primo caso ufficiale diin. La variante Omicron e la sua contagiosità non sono contenibili da confini, censure, lockdown, dittature o altri mezzi atti a schiacciare i diritti civili e sanitari della gente”. Così su Facebook Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. “Lanon ha vacto nessuno puntando tutto sulla politica fallimentare dello ‘zero’.ai cinesie faranno nuovamente un bel. Speriamo che la democraticadel Sud gli dia una mano con i vaccini e con qualche altro strumento moderno e utile” è l’auspicio espresso ...

