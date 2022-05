Corea del Nord, rotta l’omerta sul Covid: ammessi casi, subito lockdown come in Cina (Di giovedì 12 maggio 2022) La Corea del Nord ha ammesso il primo caso di contagio da Covid-19 nel Paese, mentre il presidente Kim Jong-un ha disposto il lockdown in tutte le città, definendo la situazione una «grave emergenza nazionale». In tutta la Corea del Nord sono stati inaspriti i controlli alle frontiere, mentre tutti i cittadini sono stati invitati a isolarsi «per bloccare completamente la diffusione del virus in tutte le città e contee del Paese». Il primo focolaio è stato riscontrato nella capitale Pyongyang. I pazienti sintomatici sono stati sottoposti a controlli, da cui sarebbe emersa la loro positività al virus e, in particolare, alla variante Omicron. Il governo di Pyongyang ha convocato una riunione d’emergenza per discutere le azioni da mettere in campo. Kim Jong-un, durante il vertice, ha ... Leggi su open.online (Di giovedì 12 maggio 2022) Ladelha ammesso il primo caso di contagio da-19 nel Paese, mentre il presidente Kim Jong-un ha disposto ilin tutte le città, definendo la situazione una «grave emergenza nazionale». In tutta ladelsono stati inaspriti i controlli alle frontiere, mentre tutti i cittadini sono stati invitati a isolarsi «per bloccare completamente la diffusione del virus in tutte le città e contee del Paese». Il primo focolaio è stato riscontrato nella capitale Pyongyang. I pazienti sintomatici sono stati sottoposti a controlli, da cui sarebbe emersa la loro positività al virus e, in particolare, alla variante Omicron. Il governo di Pyongyang ha convocato una riunione d’emergenza per discutere le azioni da mettere in campo. Kim Jong-un, durante il vertice, ha ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nella Corea del Nord Kim ordina il lockdown dopo il primo caso di Covid-19 #ANSA - MediasetTgcom24 : Covid, in Corea del Nord Kim ordina lockdown dopo il primo caso #covid - Corriere : Lockdown senza spiegazioni in Corea del Nord: «Tornate tutti a casa e non uscite» - Igelfee : Il lockdown in Corea del Nord. Come se prima fossero aperti al mondo. Come se prima non avessero già i contagi alle… - ComunistaRosso : Lockdown in Corea del Nord dove è stato individuato il primo caso ufficiale di variante Omicron. -