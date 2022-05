Calciomercato Milan | non solo Origi per l’attacco | altri due nomi in lista!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 12 maggio 2022) Che il comunque vada sarà un successo, a questo punto della stagione, non va più tanto di moda è più che lecito dirlo. Ma davvero il lavoro svolto da Stefano Pioli non può che non essere descritto come encomiabile. Per questo vanno gettate le basi per un lavoro ancora più duraturo e di ampio respiro nell’ambiente. Darwin NunezLa notizia di oggi è che ilpotrebbe seriamente allestire, soprattutto tra la trequarti e, un grande roaster digiovani e forti. Serviranno un trequartista, un esterno destro ed una punta. Ipiù caldi al momento per ciascun ruolo sono Asensio, Berardi ed uno tra Nunez del Benfica e David del Lilla. A riportarlo è.com