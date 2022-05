Calcio | Aston Villa | riscattato Coutinho dal Barcellona

(Di giovedì 12 maggio 2022) Birmingham, 12 mag. -(Adnkronos) - L'mette a segno il primo colpo di mercato per la prossima stagione. Il club inglese ha annunciato di averdalil brasiliano Philippe, arrivato a gennaio in prestito. L'ex attaccante di Inter e Liverpool ha firmato fino al 30 giugno 2026.

L'Aston Villa ha annunciato il riscatto di Coutinho dal Barcellona: operazione da 20 milioni di euro L'Aston Villa ha annunciato ufficialmente via social l'acquisizione a titolo definitivo del ...Birmingham, 12 mag. -(Adnkronos) - L'Aston Villa mette a segno il primo colpo di mercato per la prossima stagione. Il club inglese ha annunciato di ...