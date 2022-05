Beve bicarbonato e gli esplode lo stomaco | come è successo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 12 maggio 2022) Finisce male l’idea di bere due cucchiai interi dicon un po’ di acqua frizzante dopo la grigliata con gli amici e la pizza in famiglia. Un 43enne di Modena ha riportato una lacerazione delloe per salvargli la vita è stata necessaria un’operazione di tre ore all’ospedale di Baggiovara. L’uomo si è recato all’ospedale in seguito a fortissimi dolori intorno alle 22.50 della sera di Pasquetta. Partendo dall’ipotesi di una pancreatine acuta, i medici sono fortunatamente riusciti ad arrivare in tempo alla diagnosi della perforazione gastrica. L’equipe di chirurghi, guidati dalla Dottoressa ed esperta in Chirurgia Generale Micaela Piccoli, ha dunque eseguito una resezione gastrica subtotale, al termine della quale il paziente è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale. Le condizioni attuali Il 43enne ha ...