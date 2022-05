Anziano scomparso, cadavere nel pozzo (Di giovedì 12 maggio 2022) È di Giuseppe Pedrazzini, 77 anni, il corpo trovato in un pozzo ieri a Toano (Reggio Emilia) nell’ambito delle ricerche sull’Anziano scomparso da qualche tempo.Intorno alle 7, al termine di operazioni durate tutta la notte, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Reggio Emilia e i carabinieri della compagnia di Castelnovo Monti, con il supporto dei vigili del fuoco dei comandi di Reggio Emilia e Castelnovo Monti, hanno recuperato il corpo all’interno del pozzo, nelle vicinanze dell’abitazione dove lo scomparso viveva con la famiglia. E’ stato riconosciuto dalla moglie.Al momento i familiari e i congiunti conviventi si trovano al comando compagnia carabinieri di Castelnovo Monti dove sono in corso gli accertamenti. Sul posto si trova anche il Pm di turno della Procura ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 12 maggio 2022) È di Giuseppe Pedrazzini, 77 anni, il corpo trovato in unieri a Toano (Reggio Emilia) nell’ambito delle ricerche sull’da qualche tempo.Intorno alle 7, al termine di operazioni durate tutta la notte, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Reggio Emilia e i carabinieri della compagnia di Castelnovo Monti, con il supporto dei vigili del fuoco dei comandi di Reggio Emilia e Castelnovo Monti, hanno recuperato il corpo all’interno del, nelle vicinanze dell’abitazione dove loviveva con la famiglia. E’ stato riconosciuto dalla moglie.Al momento i familiari e i congiunti conviventi si trovano al comando compagnia carabinieri di Castelnovo Monti dove sono in corso gli accertamenti. Sul posto si trova anche il Pm di turno della Procura ...

Advertising

quotidianodirg : #Italia #anzianoscomparso Anziano scomparso, cadavere nel pozzo - ilgiornale : Il corpo è stato recuperato dai carabinieri e riconosciuto dalla moglie. I familiari non avevano sue notizie da mesi - Ansa_ER : Anziano scomparso nel Reggiano, suo il cadavere in un pozzo. Recuperato dai carabinieri, riconosciuto dalla moglie… - GINA32451015 : RT @MediasetTgcom24: Nel Reggiano trovato in un pozzo corpo di un anziano scomparso #cronacareggioemilia - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Nel Reggiano trovato in un pozzo corpo di un anziano scomparso #cronacareggioemilia -