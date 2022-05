Advertising

iconanews : Anm, sciopero atto coraggio,doveroso essere uniti - mariavenera2 : RT @PieroSansonetti: L’Anm (che è l’organizzazione che ha proclamato lo sciopero) parla invece, nel suo statuto, di potere giudiziario - 4ZampeNews : Tarfusser: «Lo sciopero dei magistrati è illegittimo» - DbenedettoLinda : - gaetano_fortini : La Consulta ha già “promosso” le norme più criticate dai giudici; che dunque non sono mobilitati per la Costituzione -

Agenzia ANSA

"Sì allocome gesto di solidarietà collettiva, come atto di coraggio in nome degli ideali in cui ... Lo afferma la giunta dell'in un documento pubblicato sul suo sito in risposta a chi ha ...Meglio una riforma inutile che servo del potere' 'Ma quale, l'deve ringraziare'. intervista al giudice di sorveglianza Andrea Mirenda Si tratta di prospettive che attengono all'unica ... Anm, sciopero atto coraggio,doveroso essere uniti - Cronaca 12 MAG - "Sì allo sciopero come gesto di solidarietà collettiva, come atto di coraggio in nome degli ideali in cui crediamo" contro la riforma del Csm che "mette in discussione lo spirito del titolo ...Ha voluto portare a Torre Annunziata il dibattito sulla nuova riforma dell’ordinamento giudiziario. Ha voluto che partisse da qui il confronto tra i penalisti, nel giorno in cui i magistrati dell’Anm ...