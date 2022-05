Amici, lacrime a fiumi: abbandono dell’ultima ora (Di giovedì 12 maggio 2022) Amici, il programma è stato scosso dall’annuncio di un abbandono di un volto noto ed amato che ha stretto il cuore di tutti i fan. Il talent show di Maria De Filippi sta volgendo verso la finale e mentre l’atmosfera è bollente e si preannunciano duelli infuocati è arrivata una notizia che ha smosso il web. Amici-Altranotizia (fonte: Google)Un volto noto di Amici ha annunciato il suo abbandono e lascerà così il programma per affrontare un’altra avventura. Questo ha scosso i fan del programma che hanno appreso con tristezza il fatto di poter più seguire l’artista. Di chi si tratta? Amici, l’addio annunciato Un volto noto ed apprezzatissimo di Amici ha dato una notizia che sorpreso i fan. Ha avvisato tutti che avrebbe abbandonato il talent show e lo ha ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 12 maggio 2022), il programma è stato scosso dall’annuncio di undi un volto noto ed amato che ha stretto il cuore di tutti i fan. Il talent show di Maria De Filippi sta volgendo verso la finale e mentre l’atmosfera è bollente e si preannunciano duelli infuocati è arrivata una notizia che ha smosso il web.-Altranotizia (fonte: Google)Un volto noto diha annunciato il suoe lascerà così il programma per affrontare un’altra avventura. Questo ha scosso i fan del programma che hanno appreso con tristezza il fatto di poter più seguire l’artista. Di chi si tratta?, l’addio annunciato Un volto noto ed apprezzatissimo diha dato una notizia che sorpreso i fan. Ha avvisato tutti che avrebbe abbandonato il talent show e lo ha ...

Advertising

infoitcultura : Amici 21, Serena Carella in lacrime per l'emozionante sorpresa ricevuta nella scuola (VIDEO) - infoitcultura : “Mi mancherà tutto di questo posto”, addio storico ad Amici: lacrime senza precedenti – FOTO - CoccoInterista : @SerieA Ano spanato. Ah no sono due. Spiace amici, asciugatevi le lacrime - BEFFETTO : @rolanzz e allora non li fare, taci e asciuga le lacrime dei tuoi amici - diejussie : per cominciare ho messo stories tra gli amici più stretti scremandoli il più possibile perché voglio essere super f… -