"Una cosa montata...": Mauro Corona smonta le accuse agli alpini (Di mercoledì 11 maggio 2022) Per Mauro Corona, i veri alpini non si spingerebbero a molestare le donne. I responsabili sarebbero "giovinastri" con cappelli comprati alle bancarelle Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 11 maggio 2022) Per, i verinon si spingerebbero a molestare le donne. I responsabili sarebbero "giovinastri" con cappelli comprati alle bancarelle

Advertising

teatrolafenice : ?? «Una volta che sei diventato maestro in una cosa, diventa subito allievo in un’altra» (Gerhart Hauptmann). Buong… - vitopetrocelli : Domani la Giunta per il Regolamento potrebbe consentire una cosa mai fatta prima: la dissoluzione di una Commission… - EnricoTurcato : Io spero che in estate qualcuno intervenga per una modifica sostanziale. Il rigore è una cosa seria. Non si possono… - ilfratemoro : @liliamonettii quanto ti capisco.. mi dispiace tanto, ti auguro di trovare una persona che ti ami tanto, perché te… - lukesk1698 : Comunque non pensavo che anche il 'Porca vacca' fosse studiato. Fatto uguale uguale anche alle prove, pensavo fosse… -