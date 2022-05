Ucciso e abbandonato nel Varesotto: diffuse le immagini dei tatuaggi (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ancora ignota l'dentità dell'uomo trovato a Vanzaghello. La procura ha dato il via per la diffusione di alcune foto che serviranno a procedere con il riconoscimento Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ancora ignota l'dentità dell'uomo trovato a Vanzaghello. La procura ha dato il via per la diffusione di alcune foto che serviranno a procedere con il riconoscimento

