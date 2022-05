Tassi mutui in aumento: perché crescono e quali sono le future previsioni (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tassi mutui in aumento: non arrivano buone notizie per chi nel 2022 ha intenzione di accendere un mutuo per comprare casa. Le previsioni attuali e future non sono delle migliori. Tassi mutui in aumento: perché crescono L’Irs( il parametro di riferimento dei mutui a tasso fisso) ha subito diversi cambiamenti non regolari negli ultimi mesi. Dalla fine del 2021, l’indice a vent’anni è passato dallo 0,30% a più dell’1% nel mese di febbraio, per poi ridiscendere allo 0,86% dopo l’inizio del conflitto armato in Ucraina. Nel mese di marzo si è registrato invece 1,13% per i 20 anni. Dunque, nel 2022 l’inflazione è aumentata molto, influendo sugli indici Euribor e Irs, quelli di riferimento per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 11 maggio 2022)in: non arrivano buone notizie per chi nel 2022 ha intenzione di accendere un mutuo per comprare casa. Leattuali enondelle migliori.inL’Irs( il parametro di riferimento deia tasso fisso) ha subito diversi cambiamenti non regolari negli ultimi mesi. Dalla fine del 2021, l’indice a vent’anni è passato dallo 0,30% a più dell’1% nel mese di febbraio, per poi ridiscendere allo 0,86% dopo l’inizio del conflitto armato in Ucraina. Nel mese di marzo si è registrato invece 1,13% per i 20 anni. Dunque, nel 2022 l’inflazione è aumentata molto, influendo sugli indici Euribor e Irs, quelli di riferimento per ...

