Record di ascolti per la prima semifinale di Eurovision (Di mercoledì 11 maggio 2022) La prima semifinale di Eurovision Song Contest da segnare un Record di ascolti su Rai1: la diretta dal Pala Olimpico di Torino dalle 20.58 alle 23.13, ha raccolto 5 milioni 505 mila telespettatori pari al 27.02% di share.A netta distanza su Canale 5 la miniserie L'ultima verità, che con l'ultima puntata ha ottenuto 1 milione 523 mila con l'8.7%.Nell'access prime time la presentazione dell'Eurovision ha ottenuto su Rai1 4 milioni 716 mila spettatori pari al 23.12% di share; su Canale 5 Striscia la notizia ha raccolto 3 milioni 509 mila spettatori con il 16.41%. L'articolo proviene da Nuova Società.

