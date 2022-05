Real Madrid, è fatta per Rudiger: addio al Chelsea a fine stagione (Di mercoledì 11 maggio 2022) Antonio Rudiger dice sì al Real Madrid. Il difensore tedesco di origini sierraleonesi, secondo quanto riportato da Marca, ha raggiunto l’accordo con i Blancos ed è pronto a lasciare il Chelsea a fine stagione. Attesa per l’annuncio ufficiale, che secondo il quotidiano spagnolo arriverà nei prossimi giorni. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Antoniodice sì al. Il difensore tedesco di origini sierraleonesi, secondo quanto riportato da Marca, ha raggiunto l’accordo con i Blancos ed è pronto a lasciare il. Attesa per l’annuncio ufficiale, che secondo il quotidiano spagnolo arriverà nei prossimi giorni. SportFace.

