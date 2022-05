Rai 1, Mara Venier “nei guai” per colpa di Manuel Bortuzzo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Domenica scorsa, in prima serata su Rai 1, è andato in onda “Rinascere”, il film sulla vita di Manuel Bortuzzo. Quel pomeriggio, il nuotatore ex gieffino avrebbe dovuto essere intervistato da Mara Venier a Domenica In proprio per parlare della pellicola che sarebbe stata trasmessa qualche ora dopo sulla rete ammiraglia Rai. Tuttavia, com’è noto, la Venier tra le polemiche ha deciso di cancellare l’intervista poiché Bortuzzo il giorno prima era andato a Verissimo da Silvia Toffanin, “bruciando” così l’intervento dalla Venier. GF Vip, Antonella Elia si scaglia contro Manuel Bortuzzo: “Mai stato sincero” L'ex opinionista del Grande Fratello Vip si è ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 11 maggio 2022) Domenica scorsa, in prima serata su Rai 1, è andato in onda “Rinascere”, il film sulla vita di. Quel pomeriggio, il nuotatore ex gieffino avrebbe dovuto essere intervistato daa Domenica In proprio per parlare della pellicola che sarebbe stata trasmessa qualche ora dopo sulla rete ammiraglia Rai. Tuttavia, com’è noto, latra le polemiche ha deciso di cancellare l’intervista poichéil giorno prima era andato a Verissimo da Silvia Toffanin, “bruciando” così l’intervento dalla. GF Vip, Antonella Elia si scaglia contro: “Mai stato sincero” L'ex opinionista del Grande Fratello Vip si è ...

Advertising

pensieri78 : Raga scusate io mi perdo sempre qualche pezzo ma la foto che ha messo la Rai con Pier Mara è vecchia o è di ora ???????????????#prelemi - viottomartina9 : RT @see_lallero: Mara che spacca un giradischi per Katia Ricciarelli. Da #DomenicaIn del 17 gennaio 2021 su Rai 1. - infoitcultura : Manuel Bortuzzo contro Mara Venier, la Rai tuona: 'Rispetto per il pubblico!' - infoitcultura : Mara Venier sotto accusa per la mancata ospitata di Manuel Bortuzzo: “Rispetto per il pubblico!' Parla il consiglie… - gossip_t7 : Bufera su #MaraVenier: i vertici #Rai distruggono la conduttrice di #DomenicaIn -