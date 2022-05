Ostia, paura durante la gara in canoa: 40 atleti a rischio ipotermia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Attimi di paura ad Ostia durante l’evento sportivo “gara canoa e salvamento”. All’evento, tra nuotatori e canoisti, hanno preso ben parte 180 ragazzi. Tuttavia la competizione è stata parzialmente interrotta a seguito di un salvataggio. Leggi anche: I delfini danno spettacolo: avvistati al largo tra Ostia e Torvaianica (VIDEO) Canoisti colti da un principio di ipotermia: cosa è successo Se la sono vista brutta i 40 atleti che hanno dovuto ritirarsi dell’evento per un principio di ipotermia. Recuperati dalla Squadra Fluviale del Distaccamento di Fiumicino a bordo delle moto d’acqua, gli atleti sono stati poi trasportati a terra. Le operazioni di soccorso Come detto, a destare preoccupazione, un principio di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 11 maggio 2022) Attimi diadl’evento sportivo “e salvamento”. All’evento, tra nuotatori e canoisti, hanno preso ben parte 180 ragazzi. Tuttavia la competizione è stata parzialmente interrotta a seguito di un salvataggio. Leggi anche: I delfini danno spettacolo: avvistati al largo trae Torvaianica (VIDEO) Canoisti colti da un principio di: cosa è successo Se la sono vista brutta i 40che hanno dovuto ritirarsi dell’evento per un principio di. Recuperati dalla Squadra Fluviale del Distaccamento di Fiumicino a bordo delle moto d’acqua, glisono stati poi trasportati a terra. Le operazioni di soccorso Come detto, a destare preoccupazione, un principio di ...

Advertising

CorriereCitta : Ostia, paura durante la gara in canoa: 40 atleti a rischio ipotermia - romatoday : #Ostia, paura nella gara di canoa: salvati in mare 40 atleti a rischio ipotermia - Daaaviideee : Ho paura di andare ad Ostia con lui - Ciardurex : Assurdità, paura, indecenza. Con 3 parole ho riassunto ciò che accade ogni giorno alla stazione di Ostia antica. Qu… - zazoomblog : Ostia auto in fiamme: paura e traffico paralizzato sulla Colombo code chilometriche - #Ostia #fiamme: #paura… -