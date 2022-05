Nedved: 'Dybala, richieste altissime. Chiellini in dirigenza? Assolutamente sì, deciderà lui' (Di mercoledì 11 maggio 2022) "Pronti a fare spazio a Giorgio Chiellini nella dirigenza? Assolutamente sì. È un'icona mondiale. Basta che Giorgio sia felice, siamo aperti a tutto e lasciamo decidere a lui". Anticipando i temi di ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 11 maggio 2022) "Pronti a fare spazio a Giorgionellasì. È un'icona mondiale. Basta che Giorgio sia felice, siamo aperti a tutto e lasciamo decidere a lui". Anticipando i temi di ...

GoalItalia : ?? 'Le richieste di Dybala erano altissime, come è normale che sia per un grande giocatore. Noi non ce la sentivamo… - FiloBarige993 : RT @NicoSchira: #Juventus VicePresidente Pavel #Nedved a Mediaset: “Rinnovo #Dybala? Le sue richieste erano altissime, Noi non ce la sentiv… - JPeppp : Nedved su Dybala: 'Le sue richieste erano altissime. Noi non ce la sentivamo e le nostre strade si sono divise'. - NicoSchira : #Juventus VicePresidente Pavel #Nedved a Mediaset: “Rinnovo #Dybala? Le sue richieste erano altissime, Noi non ce l… - maccaferri73 : @LittlePrinceCm8 Nedved come dirigente era una scommessa. Possiamo dire oggi non vinta. Mi dispiace ma è così non s… -