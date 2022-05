Martellate in testa alla ex compagna durante un tentativo di violenza sessuale: 54enne in manette a Carbonia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Attirata in trappola con la scusa di un ultimo chiarimento, poi l’aggressione brutale. Una donna di 40 anni sarebbe stata colpita ripetutamente a Martellate in testa dall’ex compagno che avrebbe tentato una violenza sessuale all’interno della sua casa di campagna a Carbonia, in Sardegna. L’uomo, 54 anni, è finito in manette. Martellate in testa alla ex compagna durante un tentativo di violenza sessuale a Carbonia Il dramma della 40enne si sarebbe consumato poche ore fa in una zona di campagna del Comune sardo. Lo riporta Ansa, secondo cui la donna sarebbe stata colpita alla testa diverse volte ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 11 maggio 2022) Attirata in trappola con la scusa di un ultimo chiarimento, poi l’aggressione brutale. Una donna di 40 anni sarebbe stata colpita ripetutamente aindall’ex compagno che avrebbe tentato unaall’interno della sua casa di campagna a, in Sardegna. L’uomo, 54 anni, è finito ininexundiIl dramma della 40enne si sarebbe consumato poche ore fa in una zona di campagna del Comune sardo. Lo riporta Ansa, secondo cui la donna sarebbe stata colpitadiverse volte ...

