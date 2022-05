L' Ue vuole confiscare i beni russi per donarli all' Ucraina

Advertising

Frances13305423 : @Raffenja11 @MMaXXprIIme @Brigante1959 Andare al potere e confiscare i beni ai politici tutti. Uno con le palle e c… - news_mondo_h24 : La Russia vuole confiscare le aziende straniere ai paesi “non amici” - frank9you : @Triplete12 @fdragoni quale miglior viatico per una guerra che confiscare le proprietà dei cittadini di uno stato c… - LICIO15 : La Russia vuole 'confiscare le aziende straniere' in risposta alle sanzioni - telodogratis : La Russia vuole “confiscare le aziende straniere” in risposta alle sanzioni -

10.20 - NYT: "Il Cremlinorisultati entro il 9 maggio" Il 9 maggio, giorno in cui la Russia ... Il comandante minaccia ditutti i terreni che non sono elencati nel modulo". Lo riporta ...In quelle occasioni i giudici del nostro Paese avevano anche cercato di sequestrare e... La Germania insommache la Corte dell'Aia torni a ribadire l'inammissibilità delle richieste di ..."Per questo colpisce anche la nostra città". Così l'arcivescovo cattolico di Leopoli, mons. Mieczyslaw Mokrzycki all'ANSA. 'Io parlo anche con ortodossi, non è tempo di resa dei conti' (ANSA) ...(Imola Oggi) La Russia vuole confiscare le aziende dei Paesi ostili. Volodin ha poi minimizzato il congelamento di yacht e ville agli oligarchi: "Non sono necessari per lo sviluppo dell'economia russa ...