L'Ucraina: «L'esercito russo ha sparato su un istituto per bambini disabili» – Il live blog (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nel 77esimo giorno della guerra in Ucraina L'Ucraina annuncia la sospensione nella fornitura di gas che serve cinque paesi europei tra cui l'Italia, mentre a Mariupol le forze russe continuano l'assalto all'acciaieria Azovstal dove sono rintanati gli ultimi militari ucraini insieme a un centinaio di civili. Intanto le truppe ucraine annunciano la riconquista degli insediamenti a nord di Kharkiv. La Camera Usa approva 40 miliardi di dollari di aiuti all'Ucraina mentre il presidente ucraino Zelensky annuncia un piano di sanzioni contro Mosca. Secondo l'intelligence Usa tra gli 8 e i 10 generali russi sono stati uccisi dalle forze di Kiev. 10.00 – La Russia: militari ucraini bloccati nell'impianto chimico L'agenzia di stampa russa Ria Novosti riferisce che alcune unità militari ucraine cacciate dall'esercito russo ...

