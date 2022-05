Laura Pausini criticata all’Eurovision 2022: ecco cosa non è piaciuto (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ieri, martedì 10 maggio, è andata in onda la prima puntata di uno degli eventi canori più attesi, ovvero, l’Eurovision Song Contest 2022. Laura Pausini ha condotto la serata in compagnia di Mika e Alessandro Cattelan e tutto sembra essere andato per il meglio, se non fosse per una cosa. Alcuni telespettatori, infatti, hanno molto criticato la cantante. Scopriamo nel dettaglio per quale motivo. Laura Pausini nella bufera per i suoi look sfoggiati all’Eurovision Song Contest 2022 La prima puntata dell’Eurovision Song Contest 2022 è andata in onda e al timone c’erano Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. La maggior parte dei telespettatori, però, non ha potuto fare a meno di puntare gli occhi sulla ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ieri, martedì 10 maggio, è andata in onda la prima puntata di uno degli eventi canori più attesi, ovvero, l’Eurovision Song Contestha condotto la serata in compagnia di Mika e Alessandro Cattelan e tutto sembra essere andato per il meglio, se non fosse per una. Alcuni telespettatori, infatti, hanno molto criticato la cantante. Scopriamo nel dettaglio per quale motivo.nella bufera per i suoi look sfoggiatiSong ContestLa prima puntata dell’Eurovision Song Contestè andata in onda e al timone c’erano, Alessandro Cattelan e Mika. La maggior parte dei telespettatori, però, non ha potuto fare a meno di puntare gli occhi sulla ...

