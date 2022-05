Johnson, patto militare con Svezia e Finlandia: “La Nato non è una minaccia”. Gelo dal Cremlino (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Il Regno Unito è pronto a fornire sostegno alla Svezia se dovesse essere attaccata prima di un eventuale suo ingresso nella Nato”. Così il primo ministro britannico, Boris Johnson, nel corso di una conferenza stampa con la sua omologa svedese, Magdalena Andersson, dopo essere stato in Finlandia. Il capo del governo di Londra si conferma molto attivo nell’operazione di avvicinamento alla Nato dei due paesi baltici. Dopo l’aggressione russa dell’Ucraina. E ha detto chiaramente che Londra sosterrà Svezia e Finlandia se verranno attaccate. Il presidente finlandese, Sauli Niinisto, annuncerà domani la sua posizione sull’adesione all’Alleanza atlantica. Johnson: “Siamo pronti a difendere la Svezia” “Quello che stiamo dicendo e facendo ora ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Il Regno Unito è pronto a fornire sostegno allase dovesse essere attaccata prima di un eventuale suo ingresso nella”. Così il primo ministro britannico, Boris, nel corso di una conferenza stampa con la sua omologa svedese, Magdalena Andersson, dopo essere stato in. Il capo del governo di Londra si conferma molto attivo nell’operazione di avvicinamento alladei due paesi baltici. Dopo l’aggressione russa dell’Ucraina. E ha detto chiaramente che Londra sosterràse verranno attaccate. Il presidente finlandese, Sauli Niinisto, annuncerà domani la sua posizione sull’adesione all’Alleanza atlantica.: “Siamo pronti a difendere la” “Quello che stiamo dicendo e facendo ora ...

Advertising

AvinoLoredana : RT @ultimenotizie: Dopo la #Svezia, ecco la #Finlandia. Boris #Johnson ha firmato nel pomeriggio a Helsinki il secondo patto militare in po… - iolando01 : RT @ultimenotizie: Dopo la #Svezia, ecco la #Finlandia. Boris #Johnson ha firmato nel pomeriggio a Helsinki il secondo patto militare in po… - raspa90 : RT @ultimenotizie: Dopo la #Svezia, ecco la #Finlandia. Boris #Johnson ha firmato nel pomeriggio a Helsinki il secondo patto militare in po… - sofonisba55 : RT @ultimenotizie: Dopo la #Svezia, ecco la #Finlandia. Boris #Johnson ha firmato nel pomeriggio a Helsinki il secondo patto militare in po… - 47187297Bruna : RT @ultimenotizie: Dopo la #Svezia, ecco la #Finlandia. Boris #Johnson ha firmato nel pomeriggio a Helsinki il secondo patto militare in po… -