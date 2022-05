(Di mercoledì 11 maggio 2022)preliminari condotte dall'esercito "indicano che non c'è stato fuoco diretto" da parte israeliana "verso la giornalista, anche se le investigazioni sono in corso". Lo ha detto il ministro ...

Gantz ha poi detto checomunicherà i suoi dati sulle indagini "in maniera chiara e trasparente agli amici americani". Il ministro ha aggiunto di aver offerto alla leadership palestinese "un'......USA inThomas Nides ha chiesto di fare chiarezza oltre che 'un'indagine approfondita sulle circostanze della sua morte e del ferimento di almeno un altro giornalista oggi a Jenin'. Le... Israele,da prime indagini non abbiamo colpito noi reporter - Ultima Ora Gantz ha poi detto che Israele comunicherà i suoi dati sulle indagini "in maniera chiara e trasparente agli amici americani". Il ministro ha aggiunto di aver offerto alla leadership palestinese ...Il settore è alle prese con la carenza di vetro e cartone. Bortolomiol (Prosecco Docg): «Ma il mercato ci premia» ...