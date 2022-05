GPS 2022, le risposte alle domande più frequenti. QUESTION TIME in DIRETTA. Gli appuntamenti da seguire (Di mercoledì 11 maggio 2022) Aggiornamento GPS 2022, tutte le risposte alle domande più frequenti. QUESTION TIME, la rubrica di consulenza curata dalla redazione di Orizzonte Scuola, in onda su Facebook e YouTube. Ecco i primi appuntamenti social. Risponderemo alle vostre domande in DIRETTA! Seguiteci. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 11 maggio 2022) Aggiornamento GPS, tutte lepiù, la rubrica di consulenza curata dalla redazione di Orizzonte Scuola, in onda su Facebook e YouTube. Ecco i primisocial. Risponderemovostrein! Seguiteci. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : GPS 2022, le risposte alle domande più frequenti. QUESTION TIME in DIRETTA. Gli appuntamenti da seguire - scuolainforma : Domanda aggiornamento GPS, come compilarla? (GUIDA ufficiale Istanze Online) - ProDocente : Gps 2022: come presentare istanza e quali certificazioni produrre. Solo 20 giorni di tempo, i sindacati ne chiedeva… - ProDocente : Gps 2022, inserimento con riserva per abilitati e specializzati sul sostegno entro il 20 luglio. In quale fascia? - ProDocente : Gps 2022, domande dal 12 al 31 maggio. Ecco cosa accade in caso di rinuncia o abbandono della supplenza -