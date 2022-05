Giro d’Italia 2022, Martinelli: “Lopez? Non facile voltare pagina. Nibali non è qui per la classifica” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Abbiamo raggiunto telefonicamente prima della partenza della quinta tappa di questo Giro d’Italia 2022 (la Catania-Messina, ndr) Giuseppe Martinelli, direttore sportivo dell’Astana Qazaqstan, formazione che ha già perso il suo capitano Miguel Angel Lòpez durante la frazione di ieri a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra. E ora come si muoverà l’Astana? Facciamo chiarezza con Beppe Martinelli. Beppe, come va? “Abbastanza bene, dai”. Avete perso il vostro capitano. Che cos’è successo esattamente? “Ha riportato una contrattura già il primo giorno che è arrivato al Giro, insieme ai medici della squadra abbiamo cercato di risolvere il problema ma purtroppo non è migliorato. Durante il giorno di riposo Lòpez ha fatto di tutto per superare questo problema ma non c’è stato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) Abbiamo raggiunto telefonicamente prima della partenza della quinta tappa di questo(la Catania-Messina, ndr) Giuseppe, direttore sportivo dell’Astana Qazaqstan, formazione che ha già perso il suo capitano Miguel Angel Lòpez durante la frazione di ieri a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra. E ora come si muoverà l’Astana? Facciamo chiarezza con Beppe. Beppe, come va? “Abbastanza bene, dai”. Avete perso il vostro capitano. Che cos’è successo esattamente? “Ha riportato una contrattura già il primo giorno che è arrivato al, insieme ai medici della squadra abbiamo cercato di risolvere il problema ma purtroppo non è migliorato. Durante il giorno di riposo Lòpez ha fatto di tutto per superare questo problema ma non c’è stato ...

