(Di mercoledì 11 maggio 2022) L’Assemblea di Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa) ha nominato all’unanimità il nuovo Consiglio per il triennio 2022-2024. In qualità diè statodella Fondazione Compagnia di San Paolo. Il Consiglio, con il coinvolgimento delle articolazioni territoriali che aggregano le Fondazioni, eleggerà i membri del Comitato esecutivo e, fra questi, su designazione del, nominerà i vicepresidenti dell’Associazione nella prima seduta, prevista per la prima metà di giugno. L’Assemblea ha anche rinnovato la composizione dei Collegio dei revisori dei conti, del Comitato piccole e medie Fondazioni e del Comitato delle Società bancarie. Il nuovo Consiglio di Acri è così composto: Area geografica Centro Dennis Luigi ...

Francesco Profumo confermato presidente dell'Acri - Ildenaro.it Riunita oggi, l'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa, all'unanimità ha nominato il nuovo Consiglio per il triennio 2022-2024. Il Consiglio, con il coinvolgimento delle ...In qualità di presidente è stato confermato Francesco Profumo, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo. Il Consiglio, con il coinvolgimento delle articolazioni territoriali che aggregano le ...