Eurovision Song Contest debutta alla grande ma è già polemica (Di mercoledì 11 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Eurovision Song Contest ieri ha debuttato con la prima semifinale su Rai Uno e nonostante il grande successo, non sono mancate le polemiche. Ieri 10 Maggio è andata in onda la prima semifinale su Rai Uno con Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika in diretta da Torino, il grande evento ha raccolto davvero tantissimo successo Leggi su youmovies (Di mercoledì 11 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ieri hato con la prima semifinale su Rai Uno e nonostante ilsuccesso, non sono mancate le polemiche. Ieri 10 Maggio è andata in onda la prima semifinale su Rai Uno con Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika in diretta da Torino, ilevento ha raccolto davvero tantissimo successo

Advertising

Mov5Stelle : È imbarazzante constatare la totale mancanza di rispetto e tutele per i 600 volontari under 30 coinvolti dal comune… - RaiPlay : Il palco di #Eurovision torna sempre a te: @DiodatoMusic, non potevamo sopportare questo silenzio innaturale fra no… - EurovisionRai : Shine on you crazy #Eurovision! ? L’apertura della prima semifinale di #Eurovision2022 è su RaiPlay ?… - Giusi2023 : RT @_the_jackal: È uscito su Rai Play il nostro commento dal divano dell’Eurovision Song Contest!!! Ecco il link: - qn_giorno : FantaEurovision, i punteggi dei cantanti e la classifica dopo la prima semifinale -