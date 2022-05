È morto lo storico Paul Ginsborg Fu tra gli animatori dei girotondi vent' anni fa

(Di mercoledì 11 maggio 2022) E'Anthony, loinglese naturalizzato italiano, 76. L'ultimo incarico come docente universitario era stato all'Ateneo di Firenze, città dove viveva . Noto anche come ...

E' morto lo storico Paul Ginsborg, ha raccontato la storia d'Italia - È morto a 76 anni lo storico Paul Ginsborg - È morto lo storico Paul Ginsborg

Leggi AnchePaul Ginsborg, lobritannico che partecipò al movimento dei Girotondi Nel corso dell'istruttoria invece non è emersa alcuna necessità di divulgare le immagini in questione, ...lobritannico Paul Ginsborg , aveva 76 anni. Naturalizzato italiano, lo studioso si è spento nella sua casa di Firenze dopo una lunga malattia: accanto a lui la famiglia, la moglie, la ...Firenze, 11 maggio 2022 - È morto lo storico Paul Ginsborg, aveva 76 anni. Studioso dell'italia nel periodo moderno e contemporaneo, con particolare attenzione all'evoluzione della società e dello ...E' morto Paul Anthony Ginsborg, lo storico inglese naturalizzato italiano, 76 anni. L'ultimo incarico come docente universitario era stato all'Ateneo di Firenze, città dove viveva. (ANSA) ...