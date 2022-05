“Dell’anima non mi importa”: Giorgio Montefoschi presenta il suo nuovo libro a Fondi (Di mercoledì 11 maggio 2022) Fondi – Il Pavone Libreria indipendente, in collaborazione con il centro anti violenza Nadyr, il comune di Fondi e la Casa della Cultura, ha il piacere di ospitare Giorgio Montefoschi, con il suo romanzo “Dell’anima non mi importa” , La nave di Teseo ed. Scrittore e giornalista, vincitore di un premio Strega e svariate volte finalista al premio Campiello, collaboratore del Corriere della Sera e ideatore, insieme a Giovanni Minoli e Aldo Bruno, del programma televisivo “Mixer cultura”, con il suo romanzo ci porta in una Roma borghese, dove i personaggi vivono a pieno i luoghi, le strade ed i giardini, che circondano le loro case. Una coppia, sposata da diversi anni e con una figlia ormai grande, ci apre le porte della loro vita, ci permette di guardare le sue insicurezze, le fragilità e ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 11 maggio 2022)– Il Pavone Libreria indipendente, in collaborazione con il centro anti violenza Nadyr, il comune die la Casa della Cultura, ha il piacere di ospitare, con il suo romanzo “non mi” , La nave di Teseo ed. Scrittore e giornalista, vincitore di un premio Strega e svariate volte finalista al premio Campiello, collaboratore del Corriere della Sera e ideatore, insieme a Giovanni Minoli e Aldo Bruno, del programma televisivo “Mixer cultura”, con il suo romanzo ci porta in una Roma borghese, dove i personaggi vivono a pieno i luoghi, le strade ed i giardini, che circondano le loro case. Una coppia, sposata da diversi anni e con una figlia ormai grande, ci apre le porte della loro vita, ci permette di guardare le sue insicurezze, le fragilità e ...

