Covid | 42 249 i nuovi positivi | 115 le vittime | in calo ricoveri

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono 42.249 iin Italia, mentre le persone decedute per complicazioni legate alnelle ultime 24 ore sono 115, numeri che portano il totale delleda inizio pandemia a quota 164.86. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal Ministero della Salute. Le persone attualmente ricoverate negli ospedali sono 8.750, 187 in meno di ieri, delle quali 228 in terapia intensiva (20 in meno di ieri). (ITALPRESS). Photo credits www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it.

