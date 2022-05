Concorsi docenti, continua la disfatta dei candidati anche nello STEM: su circa 500 candidati A026 in Puglia passano in 6 (Di mercoledì 11 maggio 2022) circa 500 candidati per la prova A026 svoltasi nel pomeriggio di mercoledì 4 maggio. A superare la prova sono però soltanto in 6. Succede in Puglia, il cui USR ha reso noti i dati relativi ai promossi (o sopravvissuti) alla prova del turno pomeridiano di una settimana fa. I posti a bando per la classe di concorso A026 nella Regione Puglia sono in totale 11. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 11 maggio 2022)500per la provasvoltasi nel pomeriggio di mercoledì 4 maggio. A superare la prova sono però soltanto in 6. Succede in, il cui USR ha reso noti i dati relativi ai promossi (o sopravvissuti) alla prova del turno pomeridiano di una settimana fa. I posti a bando per la classe di concorsonella Regionesono in totale 11. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorsi docenti, continua la disfatta dei candidati anche nello STEM: su circa 500 candidati A026 in Puglia passan… - isabeaubless : RT @isabeaubless: ??#Scuola #Docenti con riserva (diplomati ante 2000,con #Diploma allora #ABILITANTE),vincitori/idonei ai #concorsi 2012 e… - Ticonsiglio : Concorsi scuola 2022: bandi in uscita e selezioni in corso <p>Tutte le informazioni sui concorsi scuola 2022 per do… - EnricoEnrico197 : RT @isabeaubless: ??#Scuola #Docenti con riserva (diplomati ante 2000,con #Diploma allora #ABILITANTE),vincitori/idonei ai #concorsi 2012 e… - isabeaubless : ??#Scuola #Docenti con riserva (diplomati ante 2000,con #Diploma allora #ABILITANTE),vincitori/idonei ai #concorsi… -