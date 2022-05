Casaleggio contro il M5s | «Schizofrenico e in declino | è tempo di un nuovo soggetto politico» Conte risponde | «Ci allargheremo noi»

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Davidetorna ad attaccare a tutto campo il Movimento 5 Stelle. A margine di un evento a Milano, il presidente dell’Associazione Rousseau e dellaAssociati ha detto ai giornalisti: «Quello che si sta facendo oggi nel M5s è, si dice una cosa e si fa il contrario. E questo in politica si paga: infatti nei sondaggi stanno crollando di giorno in giorno»., figlio del co-fondatore del Movimento Gianroberto, ha dichiarato che, a parer suo, il partito «ha imboccato una via die sta continuando a scendere». Anche l’alleanza con il centrosinistra starebbe «tramontando». Il caso Petrocelliha esteso le critiche alla gestione della vicenda Petrocelli, l’ormai ex presidente della Commissione Esteri ...

