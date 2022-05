Amici 21, svelati i guadagni degli allievi: chi ha guadagnato di più? (Di mercoledì 11 maggio 2022) Amici 21 scopre le carte sui conti rimpinguati degli alunni. Uno sovrasta sugli altri e non c’erano dubbi. E’ rimasto sempre in alto in classifica. Amici 21 ha registrato il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 11 maggio 2022)21 scopre le carte sui conti rimpinguatialunni. Uno sovrasta sugli altri e non c’erano dubbi. E’ rimasto sempre in alto in classifica.21 ha registrato il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

infoitcultura : Svelati i finalisti di Amici 2022: chi sono i concorrenti in finale - infoitcultura : Amici 21 spoiler e anticipazioni: svelati i nomi dei finalisti - zazoomblog : Amici 21 spoiler e anticipazioni: svelati i nomi dei finalisti - #Amici #spoiler #anticipazioni: - chiara1v : RT @Quellochetutti1: ??ANTICIPAZIONI AMICI?? In questo articolo troverete tutte le anticipazioni dettagliatissime della semifinale. Saranno… - Quellochetutti1 : ??ANTICIPAZIONI AMICI?? In questo articolo troverete tutte le anticipazioni dettagliatissime della semifinale. Sara… -