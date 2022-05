Alice Rohrwacher e Mikkelsen tra protagonisti Rendez-vous a Cannes

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Nell’edizione 2022 del Festival del Cinema di, l’attore spagnolo Javier Bardem, la regista, attrice e sceneggiatrice francese Agnès Jaoui, l’attore danese Madse la regista e sceneggiatrice italiana, saranno. Cosa verrà proiettato di? Disarà mostrato in anteprima mondiale venerdì 27 maggio il nuovo cortometraggio prodotto da Alfonso Cuarón, e ancora, girato in Super 16 e in formato 35mm e intitolato Le pupille.: il cortometraggio In questo cortometraggio, che è lussureggiante in termini di produzione e di direzione artistica e che ricrea ...