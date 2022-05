Volley, Finale Scudetto A1 Femminile 2022: Conegliano batte Monza in gara-4 e conquista il titolo (Di martedì 10 maggio 2022) La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano è campione d’Italia per la quinta volta nella sua storia. In gara-4 della Finale Scudetto dei Playoff di Serie A1 Femminile 2021/2022 di Volley, le Pantere di Santarelli si sono imposte con lo score di 2-3 (20-25, 25-23, 21-25, 25-21, 8-15) e si sono aggiudicate il proprio quarto titolo consecutivo. Nulla da fare per la Vero Volley Monza, che vende cara la pelle e lotta fino alla fine ma è costretta ad arrendersi. A rendere la serata ancora più speciale per Egonu e compagne, il fatto che Conegliano sia riuscita a completare una notevole tripletta Supercoppa-Coppa Italia-Scudetto. L’MVP non può che essere Paola Egonu, ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) La Prosecco Doc Imocoè campione d’Italia per la quinta volta nella sua storia. In-4 delladei Playoff di Serie A12021/di, le Pantere di Santarelli si sono imposte con lo score di 2-3 (20-25, 25-23, 21-25, 25-21, 8-15) e si sono aggiudicate il proprio quartoconsecutivo. Nulla da fare per la Vero, che vende cara la pelle e lotta fino alla fine ma è costretta ad arrendersi. A rendere la serata ancora più speciale per Egonu e compagne, il fatto chesia riuscita a completare una notevole tripletta Supercoppa-Coppa Italia-. L’MVP non può che essere Paola Egonu, ...

Advertising

squeeze9 : RT @sportface2016: #Volley, #FinaleScudetto #A1Femminile: #Conegliano batte #Monza in gara-4 e conquista il titolo - sportface2016 : #Volley, #FinaleScudetto #A1Femminile: #Conegliano batte #Monza in gara-4 e conquista il titolo - zazoomblog : LIVE – Monza-Conegliano 1-1 (20-25 25-23 3-5) gara-4 Finale Scudetto A1 Femminile 2022 volley in DIRETTA - #Monza-C… - zazoomblog : LIVE – Monza-Conegliano 1-1 (20-25 25-23 3-5) gara-4 Finale Scudetto A1 Femminile 2022 volley in DIRETTA - #Monza-… - LuiginaBertini : @Laura6976 Si , molto folkloristico, pure io mi butterei da finestrino . Laura aggiornami tu via via perché io guardo finale volley sul 58 -