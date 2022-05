VIDEO | NAPOLI O BARI? CORBO SVELA IL PIANO DI ADL!

Advertising

RaiNews : Nonostante una leggera foschia, la nave è ben visibile: sono in tanti a raggiungere il lungomare all'altezza del Ca… - reportrai3 : Basta un clic per consegnare nelle mani dei criminali informatici l'accesso a tutti i nostri dati. Dopo la Regione… - BlasioNino : RT @Libero_official: La portaerei nucleare americana #Truman nel Golfo di #Napoli. L'ex sindaco #DeMagistris: 'Sovranità limitata, siamo su… - manu_lovemusic : @Asnicar__Brenda Napoli aspetta solo te ???????? - zazoomblog : Brumotti torna nel rione Traiano di Napoli: smantellato bunker dello spaccio con sentinelle e telecamere (VIDEO) -… -

Nello statuto della città diinserimmo in maniera indelebile: 'città di pace' . Le portaerei con armi di distruzione di massa non sono gradite, devono rappresentare il passato non il futuro ...AGI/Vista - Nel Duomo di, nella cappella San Gennaro, una messa dedicata a Diego Armando Maradona nel 35esimo anniversario della vittoria dello scudetto. Presenti il figlio, compagni di squadra e l'ex presidente della ...Matrimonio spettacolare per Francesco, il figlio dell'indimenticato Mario Merola, e l'attrice napoletana Marianna Mercurio. La cerimonia si è celebrata oggi nella chiesa di San Ciro a Portici. Testimo ...Diego jr, figlio di Diego Armando Maradona e Cristiana Sinagra, ha letto un messaggio di Ciro Ferrara alla Messa in memoria del padre a Napoli.