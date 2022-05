Veronica Pivetti: la depressione a causa della tiroide curata male (Di martedì 10 maggio 2022) Non è la prima volta che Veronica Pivetti parla della depressione, della capacità che ha avuto di non fare capire a nessuno che stava soffrendo. Al Corriere della Sera però confida che tutto è dipeso da un auso di farmaci, da una cura errata per la tiroide. E’ sempre importante parlare dei propri problemi per aiutare gli altri e con la sua testimonianza Veronica Pivetti magari aprirà gli occhi ad altri. Ne ha parlato già anni fa, l’attrice soffrì di depressione anche mentre era sul set de “Il Maresciallo Rocca”. Un problema grave che sembra le sia stato causato da un abuso di farmaci prescritti dal medico per curare la tiroide. La Pivetti ammette anche che è ben ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 10 maggio 2022) Non è la prima volta cheparlacapacità che ha avuto di non fare capire a nessuno che stava soffrendo. Al CorriereSera però confida che tutto è dipeso da un auso di farmaci, da una cura errata per la. E’ sempre importante parlare dei propri problemi per aiutare gli altri e con la sua testimonianzamagari aprirà gli occhi ad altri. Ne ha parlato già anni fa, l’attrice soffrì dianche mentre era sul set de “Il Maresciallo Rocca”. Un problema grave che sembra le sia statoto da un abuso di farmaci prescritti dal medico per curare la. Laammette anche che è ben ...

