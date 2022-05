Ultime Notizie – Covid, misure inasprite a Shanghai: tensione e rabbia (Di martedì 10 maggio 2022) Ulteriore inasprimento delle già drastiche misure anti-Covid a Shanghai, capitale economica della Cina che insiste sulla strategia ‘contagi zero’. Le linee della metropolitana sono tutte ferme, sospese anche le Ultime due che erano rimaste in funzione, secondo The Paper. E ora rischiano di finire in strutture per la quarantena gestite dal governo anche i vicini di famiglie con casi di Covid-19. Tutto mentre, secondo i dati ufficiali, continua il calo dei contagi. Ieri, secondo il bollettino confermato stamani dalle autorità sanitarie e riportato dall’agenzia Xinhua, ne sono stati accertati 3.426 in tutto il gigante asiatico (3.014 a Shanghai, tra casi di trasmissione locale – 234 – e relativi a soggetti asintomatici – 2.780 – rispetto ai 27.000 di metà aprile) con una ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 10 maggio 2022) Ulteriore inasprimento delle già drasticheanti-, capitale economica della Cina che insiste sulla strategia ‘contagi zero’. Le linee della metropolitana sono tutte ferme, sospese anche ledue che erano rimaste in funzione, secondo The Paper. E ora rischiano di finire in strutture per la quarantena gestite dal governo anche i vicini di famiglie con casi di-19. Tutto mentre, secondo i dati ufficiali, continua il calo dei contagi. Ieri, secondo il bollettino confermato stamani dalle autorità sanitarie e riportato dall’agenzia Xinhua, ne sono stati accertati 3.426 in tutto il gigante asiatico (3.014 a, tra casi di trasmissione locale – 234 – e relativi a soggetti asintomatici – 2.780 – rispetto ai 27.000 di metà aprile) con una ...

