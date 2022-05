Traffico Roma del 10-05-2022 ore 13:30 (Di martedì 10 maggio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati in studio Massimo peschi si è normalizzato il Traffico quasi ovunque restano comunque code sulla via Pontina nelle due direzioni in avvicinamento al canto di Castel di Decima sia verso l’Eur sia in direzione Pomezia proseguiranno fino alle 19 le riprese cinematografiche in via dei Fori Imperiali la strada quindi resterà chiusa tra Largo Corrado Ricci a Piazza Venezia degli altri su percorsi alternativi diverse linee di bus stessa cosa domani dalle 5 alle 19 Inoltre dal pomeriggio per una manifestazione di carattere sportivo in Piazza della Bocca della Verità dalle 15:30 alle 17 saranno possibili ripercussioni al Traffico in tutta la zona all’Eur nelle serate di oggi e domani per il concerto dei Litfiba all’atlantico live possibili difficoltà di transito su Viale dell’Oceano Atlantico ... Leggi su romadailynews (Di martedì 10 maggio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati in studio Massimo peschi si è normalizzato ilquasi ovunque restano comunque code sulla via Pontina nelle due direzioni in avvicinamento al canto di Castel di Decima sia verso l’Eur sia in direzione Pomezia proseguiranno fino alle 19 le riprese cinematografiche in via dei Fori Imperiali la strada quindi resterà chiusa tra Largo Corrado Ricci a Piazza Venezia degli altri su percorsi alternativi diverse linee di bus stessa cosa domani dalle 5 alle 19 Inoltre dal pomeriggio per una manifestazione di carattere sportivo in Piazza della Bocca della Verità dalle 15:30 alle 17 saranno possibili ripercussioni alin tutta la zona all’Eur nelle serate di oggi e domani per il concerto dei Litfiba all’atlantico live possibili difficoltà di transito su Viale dell’Oceano Atlantico ...

