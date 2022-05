Advertising

Reportage sulle drammatiche condizioni dei civili a Rubizhne e Papasnaia, i fronti più caldi della battaglia del Donbass. Reportage dal fronte di Papasnaia, nell'oblast di Lugansk, insieme alle milizie cosacche leali alla Russia.

'Cosa succederà adesso Si proseguirà con l'avanzata Nessuno si aspetta che la guerra finisca presto' commenta l'inviato nella regione più ...Il nostro inviato tra i civili nei territori di Lugansk raggiunti a bordo di mezzi militari russi che portano aiuti umanitari alla popolazione rimasta intrappolata nei sotterranei Steinmann dal Donbass: 'L'avanzata è arrivata confine politico della regione, geografia non tornerà più come prima' Guerra Ucraina, Luca Steinmann racconta la partenza dell'offensiva finale di Mosca in Donbass ...Guerra Ucraina, Luca Steinmann racconta la partenza dell'offensiva finale di Mosca in Donbass ...